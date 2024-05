L’Italia riprenderà i finanziamenti all’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi - annuncia Tajani

Arezzo, 9 maggio 2024 – "Sono quasi 44 i milioni di finanziamenti previsti per la Toscana nel decreto sul Nuovo Piano Asili Nido Pnrr (43.824.000 di euro). Si tratta di risorse destinate alla realizzazione di nuove costruzioni e alla riconversione di edifici che non sono attualmente destinati ad asili nido. lanazione

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’avviso 1/2024 per accedere al Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con tutte le istruzioni per presentare le domande di finanziamento entro il 10 giugno prossimo. ildenaro

Proposte del valore di 850 milioni di euro per sostenere progetti di infrastrutture energetiche nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (Cef). È il programma lanciato dalla Commissione europea, il primo bando di finanziamento per il primo elenco di progetti di interesse comune e progetti di mutuo interesse stabiliti nell’ambito della revisione del regolamento sulle reti transeuropee per l’energia (TEN-E).

ildenaro