L’Italia riattiva i fondi a Unrwa | l’annuncio di Tajani dopo l’incontro col leader palestinese Controlli rigorosi - nulla finirà al terrorismo

Roma, 12 mar. – (Adnkronos) – “A Gaza si sta morendo di epidemie, di guerra e anche di fame, la gente si sta contendendo il cibo per gli animai mentre i camion con i carichi umanitari restano bloccati in fila. Chiedo che il ministro Tajani venga a riferire in Aula perché abbiamo toccato con mano la volontà di annientare la popolazione palestinese”.

