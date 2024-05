L’Italia perde il suo uomo migliore per il Preolimpico | Fontecchio non ci sarà

(Di sabato 25 maggio 2024) La peggior notizia possibile che l’Italbasket potesse ricevere è arrivata. Simonenon giocherà ildi quest’estate a Portorico. Purtroppo la stella della nazionale azzurra non ha recuperato dall’infortunio al piede patito lo scorso 17 marzo e si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico. I tempi di recupero sono dunque incompatibili con una sua presenze nelle prime settimane di luglio e poi, in caso di clamorosa qualificazione, anche ai Giochi Olimpici. Una decisione sicuramente sofferta quella di, presa di comunque accordo con lo staff della Nazionale e di quello dei Detroit Pistons, la sua squadra NBA con cui Simone sta anche discutendo per il suo futuro in NBA con un nuovo possibile contratto. Questo il messaggio disui suoi profili social: “In seguito all’infortunio dello scorso 17 marzo al piede sinistro che mi ha impedito di giocare le ultime partite della stagione, mi sono sottoposto ieri ad un mini intervento chirurgico per risolvere completamente il problema così da riuscire a recuperare più velocemente.

