L’Italia non ci sta | rimonta d’orgoglio Ma Piazza di Siena parla tedesco

(Di sabato 25 maggio 2024) Che dire di un’Italia così, che prima ti fa soffrire e poi saltare di gioia sulla tribuna, nonostante il risultato finale ormai compromesso. Veniamo dal secondo posto dell’anno scorso quando in barrage gli azzurri misero alle corde gli irlandesi, poi vincitori e noi secondi. Ieri invecedivedere nella prima manche che nessun dei nostri riusciva a portare a casa il netto è stata dura. Prima di tutto per gli azzurri stessi, in una squadra con tutti i cavalli debuttanti in una Coppa ’cinque stelle’ come questa targata Intesa Sanpaolo, seppure con tre cavalieri esperti – De Luca, Camilli e la Martinengo – e il 21enne Casadei, debuttante qui adie talento da vendere. Così dura, dicevamo, che a quel punto dev’essere scattato in petto a tutti, compreso il cittì Porro, un bel "…non ci sto!..." perché su questo mitico campo ostacolil’aspetto emotivo gioca una parte determinante.