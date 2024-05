L’Italia è un paese di vecchi | le ragioni della decadenza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 25 maggio 2024) Dell’inverno demografico non si vede la fine esi avvia sempre di più a essere una nazione “anziana”, nella quale nascono pochissimi bambini e la popolazione ina. Con tutto quello che ne consegue sui sistemi sociali e sanitari, per non parlare di quello previdenziale. I numeri parlano. Sono quelli del sistema di data analyst di Openpolis.it che si è concentrato sui dati demografici Istat del 2023 (ancora provvisori) rispetto all’anno precedente. Dati messi a confronto e che forniscono una serie di riflessioni importanti sul futuro del. Come questo: il calo demografico incide anche a livello territoriale; in oltre sei comuni italiani su dieci il tasso di natalità è inferiore anche rispetto alla media nazionale. Così dal 2008, ultimo anno di “picco” nella breve crescita demografica registrata a metà anni Duemila, la curva ogni anno ha segnato nuovi record negativi. In 15 anni le nascite in Italia sono diminuite di quasi 200 mila unità (-34,2%), più di un terzo in meno rispetto a fine anni 2000.