Liste d’attesa - nel decreto più fondi alla sanità privata

Tra le altre misure un Cup unico regionale e infra-regionale e una piattaforma per il monitoraggio dei tempi. ilsole24ore

Roma, 24 maggio 2024 – Dl anti liste d’attesa in sanità: ecco il piano del ministro Schillaci. Tra le misure urgenti contenute nel provvedimento che sarà discusso nel Cdm del 3 giugno, un Cup unico regionale e infra-regionale, una piattaforma per il monitoraggio dei tempi, la possibilità di acquisto di prestazioni da strutture private ed estensione degli orari per effettuare visite ed esami nelle giornate di sabato e domenica.

