L’Isola dei Famosi - Dario Maltese si espone sul rapporto con Sonia Bruganelli 

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 25 maggio 2024)deisia Casa SDL sulcon l’opinionistadei, l’opinionistaè stato ospite della nuova puntata di Casa SDL dove si è esposto proprio sulla nuova edizione del reality show e sulcon la collegaBruganelli.in questa edizione condotta da Vladimir Luxuria sono stati scelti in qualità di opinionisti e in ogni puntata si espongono su ogni singolo avvenimento. Leggi anche –> L’incanto di Cecilia Rodriguez fa breccia: “mi sposo!”. Il video pre matrimonio Le dichiarazioni dell’opinionista della diciottesima edizione del reality show…sulconBruganelli ha esordito: “Siamo oggettivamente abbastanza diversi, la pensiamo in maniera diversa, ma anche questo è bello”. Poi ha aggiunto: “Io eci stiamo molto simpatici e in realtà andiamo molto d’accordo.