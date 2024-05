L’intervista Romey Confabitare | Il decreto salva casa fa uscire le famiglie italiane da una situazione kafkiana

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 25 maggio 2024) “Sulva dato merito al governo Meloni e al ministro Salvini di aver portato avanti una misura coraggiosa, che i proprietari di case aspettavano da tempo”. Parlando con il Secolo d’Italia Eugenio, segretario nazionale di, l’associazione dei proprietari di immobili, non nasconde la soddisfazione per l’approvazione del, che in questi anni viene attaccato dalla sinistra, Elly Schlein in testa. Come risponde a chi dice in queste ore che ilè un condono mascherato? “La levata di scudi la trovo immotivata. Mi pare scorretto contestare un intervento legislativo che semplifica la vita agli italiani. Basta leggere il testo e capire che si tratta solo di una norma di buon senso, che attendevamo da tempo” Perché ritiene scorretta la definizione di condono? Perché sblocca delle situazioni che erano al limite del kafkiano per tantissimi proprietari che si ritrovavano a non poter mettere sul mercato il proprio immobile per dei peccati meno che veniali.