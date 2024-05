L’interrogatorio di Jonathan Maldonato - marito di Siu | la versione del tentato suicidi - cosa è successo prima del ricovero

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 25 maggio 2024) Ieri, venerdì 24 maggio, è stato il giorno deldi, in carcere con l’accusa di aver provato a uccidere la moglie Soukaina El Basri, influencer nota come «Siu». Il 36enne ha parlato al pubblico ministero Paola Francesca Ranieri e al capo della Squadra mobile della procura di Biella. «Per ogni minimasi arrabbiava con me, anche per le cose stupide. Ad esempio, quella mattina si era arrabbiata perché non avevo messo alle bambine i calzini dello stesso colore. quella mattina si era già svegliata molto nervosa ed era stressata», ha raccontatoagli inquirenti. Secondo il 36enne, la moglie ultimamente era «molto nervosa», sia a causa della morte del fratello in Marocco, sia «per il comportamento di un suo ex che la contattava insistentemente su Instagram». Ilo e ilin Psichiatria Nel colloquio con i pm,ha raccontato anche che in passato Siu avrebbe provato anche a togliersi la vita.