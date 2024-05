L’interrogatorio di Jonathan Maldonato - il marito dell’influencer Siu | Mi ha mostrato la ferit - il sangue zampillava Quando non regge la pressione compie atti autolesionistici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) “Il”. Con queste parole,, 36 anni, descrive il momento drammatico in cui ha trovato sua moglie, l’influencer marocchina Soukraina El Basri, conosciuta come Siu, uscita ieri dal coma dopo una profondaa al petto. Interrogato dal pubblico ministero Paola Francesca Ranieri e dal capo della Squadra mobile della questura di Biella,offre una versione intricata e contraddittoria dei f, cercando di difendersi dalle accuse di tentato omicidio. La versione diracconta che la mna del 16 maggio sua moglie si era svegliata molto nervosa: “Per ogni minima cosa si arrabbiava con me, anche per le cose stupide. Quella mna si era arrabbiata perché non avevo messo alle bambine i calzini dello stesso colore,” ha spiegato. “Era molto nervosa in questo periodo, a causa della morte del fratello in Marocco, delle condizioni di salute di un altro fratello e per l’attuale comportamento di un suo ex che la contattava insistentemente su Instagram”.