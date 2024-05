L’Infinito tradotto in cento lingue

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Presentazione in grande stile al Salone del Libro di Torino per il volume (edizioni Kryes) con letraduzioni deldi Giacomo Leopardi, voluto dal Centro nazionale di studi leopardiani e dal Comitato nazionale per il bicentenario del citato idillio. Da un luogo simbolo, appunto il Salone del Libro di Torino, era partita nel 2019 – con la presentazione del Comitato nazionale guidato dall’indimenticato ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua e del programma delle attività – l’avventura delle celebrazioni delil cui valore è stato sancito, al massimo livello istituzionale e di autorevolezza, dalla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 26 settembre del 2019 a Recanati. A Torino, interventi intensi ed evocativi come quello di Mario Turetta, segretario generale del ministero della cultura, che è partito dall’incipit delper poi percorrere in poche righe decenni di esperienze e di sentimenti: "Quando lessi per la prima voltafui fulminato da quell’inizio, “sempre caro“.