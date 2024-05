L’incubo stagflazione da evitare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) Villois Il reddito procapite di Milano, il più alto d’Italia in percentuale, rischia di assottigliarsi in misura non certo indifferente a causa del caro prezzi, ovvero del ricarico inflattivo che è stato abbondantemente applicato ad ogni genere di prodotto, un po’ meno pressante il ricarico sui servizi. Il grande vantaggio di Milano, e del suo benessere, è sempre più vincolato agli effetti, tutti extra positivi, dell’attrattività; non solo turismo, ma l’insediamento di innumerevoli head quarters di maxi gruppi internazionali che oltre ad assumere italiani, a condizioni salariali ben superiori alla media nostrana e con premi-incentivi motivazionali che da soli possono valere uno o più stipendi di un pari livello di un’impresa italiana, hanno inserito nel contesto milanese dirigenti con al seguito famiglie che a loro volta hanno inserito i figli in scuole sovente straniere pagando fior di rette scolastiche, oltre a una spesa procapite extralarge.