L’incredibile video della candidata leghista in Piemonte | spiega il voto disgiunto e dice di non votare Cirio Mettete la X sul M5S

(Di sabato 25 maggio 2024) Sembra uno scherzo ma non lo è. E non è nemmeno uno di queifatti con l’intelligenza artificiale. Quello accaduto inha del. A due settimane dalle elezioni, la Lega, nelle regionese, invita a nonper il candidato presidente del centrodestra, il forzista e governatore uscente Alberto, bensì per ladel Movimento 5 stelle Sarah Disabato. E il tutto vieneto con tanto ditutorial dove laSara Zambaiail. Dopo aver indicato il suo cognome e quello di un altro candidato, Stefano Allasia – presidentedel Consiglio regionale del– la Zambaia aggiunge: “L’importante è mettere la X su un altro candidato presidente che non sia Alberto“. E indica, “per simpatia” la scelta di Disabato, lapresidente grillina. Ilfarebbe parte di una chat privata che però è diventata pubblica e ora sta circolando sul web e su testate giornalistiche on line.

L’arrivo della sabbia dal Sahara sta creando disagi anche nel Nord Italia, dopo i primi allarmi partiti alla vigilia di Pasqua nel Centro e in particolare a Roma. In Piemonte cresce l’allerta per le valanghe spontanee, che secondo l’ultimo bollettino dell’Arpa piemontese stanno aumentando soprattuto nella zona settentrionale della regione a causa dell’arrivo della sabbia sahariana. open.online

"Bandiere Verdi": il Piemonte fa il pieno, aggiudicandosi ben 5 successi. Le Casermette del Moncenisio al top del turismo consapevole - "Bandiere Verdi": il piemonte fa il pieno, aggiudicandosi ben 5 successi. Le Casermette del Moncenisio al top del turismo consapevole - Per il sesto anno consecutivo la nostra regione risulta il territorio con maggior numero di buone pratiche, su un totale di 23 in tutto l'arco alpino ... torinoggi

Regionali, i leghisti del Piemonte: “Non votate Cirio, votate 5S” - Regionali, i leghisti del piemonte: “Non votate Cirio, votate 5S” - Dall’altro lato, il video rischia di diventare un problema per il Movimento, che proprio con Disabato ha osteggiato in tutti i modi l’accordo col Pd in piemonte: ora i dem potrebbero formulare ... repubblica

Elezioni regionali in Piemonte, il video della leghista Sara Zambaia: «Ecco come votare me e la Lega senza votare Cirio ma Disabato» - Elezioni regionali in piemonte, il video della leghista Sara Zambaia: «Ecco come votare me e la Lega senza votare Cirio ma Disabato» - Cirio su tutte le furie. La consigliera spiega: «Si tratta di un video registrato per rispondere alla precisa richiesta di alcuni elettori di M5s e di sinistra.La nostra stima nei confronti di Cirio è ... torino.corriere