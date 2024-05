Liga - trentottesima giornata | i pronostici sulle partite di sabato 25 maggio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 25 maggio 2024), tutto già quasi deciso nel massimo campionato spagnolo. Il Real Madrid ospita il Betis nell’ultima gara prima della finale di Champions League:. Nel turno che manda in archivio la2023-24 il Real Madrid e il suo condottiero Carlo Ancelotti faranno le prove generali in vista dell’attesissima finale di Champions League, in programma tra una settimana a Wembley. L’ultimo appuntamento prima della sfida con il Borussia Dortmund è quello con il Betis, già certo del settimo posto in classifica che vale un pass per la prossima Conference League. I giocatori del Real Madrid salutano i tifosi – IlVeggente.it (Ansa)Per i Blancos non è altro che l’ennesimo “allenamento”, comunque prezioso per evitare di perdere lo smalto a sette giorni dall’impegno più importante della stagione. Modric e compagni hanno vinto (e festeggiato) il titolo già da qualche settimana ed il tecnico italiano ne sta approfittando per regalare minuti un po’ a tutti.