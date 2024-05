Liga - trentottesima giornata | i pronostici sulle partite di domenica 26 maggio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 25 maggio 2024), tutte le posizioni si sono cristallizzate e non c’è più niente da decidere. Occhi puntati sulla sfida di Siviglia tra i padroni di casa e il Barcellona:. Nella, a novanta minuti dalla fine dei giochi, le posizioni si sono quasi tutte cristallizzate ed i verdetti più importanti sono stati già decisi. L’esultanza dei giocatori del Barcellona – IlVeggente.it (Ansa)Le 4 squadre che parteciperanno alla prossima Champions League, oltre ai neocampioni di Spagna del Real Madrid, sono Barcellona, Girona e Atletico Madrid. I blaugrana sono riusciti a difendere quanto meno il secondo posto impedendo un’eventuale controsorpasso dei cugini catalani: con le tre vittorie consecutive su Real Sociedad, Almeria e Rayo Vallecano, la squadra di Xavi è salita a quota 82 punti, rendendo meno amara una stagione che di soddisfazioni ne ha riservate poche. In attesa di capire se ci sarà ancora l’ex centrocampista in panchina l’anno prossimo – il presidente Laporta vorrebbe esonerarlo ma c’è il problema delle buonuscite – il Barça proverà a chiudere con una vittoria in casa del Siviglia, che da quando ha raggiunto la salvezza matematica le sta perdendo tutte: tre sconfitte di fila per la squadra di Quique Sanchez Flores, lontana parente di quella che esattamente un anno fa si aggiudicava la sua settima Europa League.