L’identikit della vittima | italiana - istruita e occupata Su 203 donne accolt - 22 ora sono protette in comunità

(Di sabato 25 maggio 2024) Duecentotrèe agli sportelli, il “mese nero“violenza è novembre, la stragrande maggioranza delleassistite (130 sul totale, ma sempre ‘sommerso escluso’) di nazionalità, molte scolarizzate e con un lavoro. È il primo dato del report integrale dell’attività dei 5 sportellirete antiviolenza dell’anno 2023. Il numero di accessi agli sportelli è sostanzialmente analogo a quello dell’anno precedente, quando furono 206. Comuni di provenienza: in testa ancora una volta Pioltello, seguita da Cernusco sul Naviglio. Se in 47 casi il cammino si è chiuso con un primo colloquio,state 77 le prese in carico, con esiti differenziati, e 22 lemesse in protezione in. Il 40% dellesi è rivolto alla Rete indirizzato da parenti, amici o conoscenti. E la stragrande maggioranza degli accessi, 145 sul totale, è stata volontaria e spontanea.

"Mondo dello sport al Femminile" si intitola l’evento che andrà in scena oggi e che è stato organizzato dalla Federazione Italiana Rugby in collaborazione con le società Geas Rugby di Sesto, Rugby Mosquitos di Muggiò e Rugby Nord Milano Multisport di Cinisello Balsamo. ilgiorno

Una serata speciale e unica per supportare una causa urgente e dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza. FqMagazine ha assistito alla prima delle due serate (si registra la seconda puntata stasera) all’Arena di Verona, condotte da Amadeus, alla sua ultima presenza in Rai (si sentirà la sua mancanza nella Rete ammiraglia) con un programma in prima serata, prima del passaggio al Nove. ilfattoquotidiano

Simona Ventura è la presidentessa della giuria dell’Acchiappatalenti e ai nostri microfoni ci ha raccontato le emozioni che prova ad iniziare questa nuova avventura. Il programma, condotto da Milly Carlucci, andrà in onda in prima serata il venerdì sera e vedrà la conduttrice guidare i suoi colleghi giurati, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. superguidatv

