Libri a regola d’arte - le curiosità a MAMbo

(Di sabato 25 maggio 2024) È arrivata a Bologna la tre giorni dedicata ai collezionisti dida leggere ma soprattutto da sfogliare per deliziare gli occhi dal punto di vista artistico. Si chiama Books, Bologna Art Books Festival e per il secondo anno fa il suo ritorno al, dove nel 2023 l’editore Danilo Montanari pensò di proporlo al direttore Lorenzo Balbi, convinto che sarebbe stato bello "non disperdere l’eredità di due manifestazioni fondamentali del settore - Artelibro, il Festival del Libroche andò in scena sotto le due Torri dal 2003 al 2014, e FLAT - Fiera Libro Arte Torino, appuntamento internazionale che ha animato il capoluogo piemontese dal 2017 al 2019". Trentacinque editori conbellissimi accolgono da ieri i visitatori, che hanno modo di scoprire una produzione editoriale particolare portata da librai ed editori del settore, italiani e internazionali, presenti con veri e propri progetti sul libro: non stand, ma tavoli di approfondimento concentrati su un numero limitato di titoli, non superiore alle 100 unità per espositore.