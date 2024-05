L’hardcore che fa bene Musica a palla e gadget con Thomas Ska e Bazzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) CORTE FRANCA (Brescia) Quando la, il ballo e le serate in discoteca diventano amore e generosità. Accadrà questa sera al Number One di Corte Franca, dove il direttore artistico e resident Dj per laHardcoreSka venderà il proprio merchandising e quello della “Old school“, ovvero dei dj del passato di sua proprietà, per dare poi tutto l’incasso inficenza all’associazione Abe Brescia. Magliette, felpe, cappellini, vecchi cd dihardcore e molto altro saranno messi in vendita con la collaborazione dell’influencer più famoso del Bresciano: ““, anche lui non nuovo allaficenza come spesso si vede nei suoi video su Tiktok, Instagram e Facebook.Ska, 40 anni, residente in Franciacorta e membro della Protezione civile nonché tecnico dronista con brevetto per le calamità naturali, ha visitato la Pediatria oncologica di Brescia con i molti piccoli ospiti.