(Di sabato 25 maggio 2024)due anni di lontananza, la Pallamanota nella A1 femminile. Una promozione conquistata con volontà e determinazione, che è maturata al termine dellaSix che si è disputata a Chieti. In Abruzzo la squadra allenata da coach Sartori è riuscita a conquistare, insieme all’Ariosto Ferrara, i due ambiti biglietti per risalire nella massima divisione. Un ritorno che conferma nel modo più bello la prestigiosa tradizione che vanta il sodalizio gialloblù, protagonista con passione e determinazione sia a livello femminile che maschile. "Abbiamo lavorato, pianto, sorriso e, soprattutto, abbiamo creduto di farcela e alla fine il grande obiettivo è stato raggiunto". È stato il grido ad una sola voce delle giocatrici del presidente Bravi, che nellaSix hanno fatto capire subito le loro intenzioni, inanellandoprime tre partite altrettante vittorie che hanno avvicinato in modo significativo la promozione.

Roma, 15 mag. (askanews) – Prosegue la favola per Alejandro Tabilo, che si qualifica per la prima volta in una semifinale di un 1000 agli Internazionali d’Italia. Sul Centrale, il cileno 29^ testa di serie del seeding, ha superato 6-3, 6-4 il cinese Zhizhen Zhang. ildenaro

Luca Jurman torna a criticare Amici 23 di Maria De Filippi, sferrando un nuovo intervento pubblico piuttosto critico, in vista della finale del talent show. Nel dettaglio, l’ex insegnante di canto del noto programma, rispetto alla gara tra i talenti finalisti Holden, Mida, Petit, Sarah Toscano, Dustin Taylor e Marisol Castellanos, salva la sola quota rosa, in un pronostico pubblico online. anticipazionitv

Sarà tra Alexander Zverev e Nicolas Jarry la finale degli Internazionali d'Italia di tennis. Nella seconda semifinale il cileno ha battuto in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-7 6-3 dopo oltre 2 ore e 44 minuti di gioco lo statunitense Tommy Paul e domenica sfiderà il tedesco per il titolo. quotidiano

Leno torna in Serie A1. Dopo la regular season il botto nelle Final Six - leno torna in Serie A1. Dopo la regular season il botto nelle final Six - La Pallamano leno ritorna nella A1 femminile dopo due anni con determinazione e passione, conquistando la promozione durante la final Six a Chieti insieme all'Ariosto Ferrara. ilgiorno

El manifiesto rockero de Leño - El manifiesto rockero de Leño - En 1982 llegó a las tiendas ¡Corre Corre!, el disco que encumbró al grupo y que marcó también su inesperado final tras la gira más importante de su breve trayectoria. En las letras de Rosendo Mercado ... cadenaser