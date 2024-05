L’emozione di Kjaer - la classe di Giroud e Pioli is on fire | gioia e lacrime a San Siro | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2024) Notte di emozioni ea San. Si chiude un ciclo, forse fin troppo sopravvalutato. Chiaro, chi ha vissuto il passato glorioso del Milan non può accontentarsi di uno Scudetto in 5 anni, ma chi ha vissuto il passato recente, decisamente lontano dai fasti di un tempo, porterà sempre nel cuore i 4 anni e mezzo di Stefanoalla guida del Milan. Al termine di Milan-Salernitana, l’allenatore rossonero ha salutato per l’ultima volta i tifosi sulle note di “is on“, il coro-tormentone dello Scudetto 2022. “Avete acceso il fuoco in me, non vi dimenticherò mai” la dedica dell’allenatore ai tifosi. Altri due addii illustri questa sera. Il primo è quello di Simon, protagonista nei primi anni del ciclo, poi riserva importante a causa di qualche infortunio di troppo che ne ha pregiudicato la titolarità. Il vichingo sottolinea l’amore per il Milan “come per la Nazionale in cui ho giocato per 15 anni, qui solo per 4“.