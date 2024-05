L’Emil Gas si gioca tutto nel fortino PalaRegnani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Dentro o fuoriGas Scandiano (nella foto, il play Davide Vecchi, 26 anni) impegnata alalle 18 nella terza e decisiva sfida di semifinale di Serie C. In via Togliatti arrivano gli agguerriti Baskers Forlimpopoli, che sotto i tabelloni hanno itori più pericolosi, Bracci e Farabegoli: i bianco-blu hanno fallito il match point cadendo nettamente mercoledì in Romagna e puntano sul fattore campo, dove hanno costruito una stagione che è andata ben oltre le più rosee aspettative, per centrare la finale promozione. Nella poule playout, invece, spazio alle 18 al match interno della Pallacanestro Novellara (8), che alle 18 ospita a Guastalla la già retrocessa Mo.Ba Modena (0) con l’obiettivo di difendere il +2 sulla penultima piazza, che costringerebbe agli spareggi; mezz’ora più tardi tocca alla Pallacanestro Correggio (6), impegnata in trasferta a Castel Guelfo (6) in quello che è uno scontro diretto da non fallire.