Lelio Mancino M5S | Il mio impegno per il Sud - usando parole guerriere

(Di sabato 25 maggio 2024) L’avvocato, Candidato per il Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo per la Circoscrizione Sud, racconta la sua esperienza di attivismo dal basso Avvocatoperché e quando è nata la sua decisione di candidarsi? “Sono un avvocato e sono sempre accanto alle persone, non sono un Politico e mai lo avrei pensato. Quando il Governo ha ridotto il reddito di cittadinanza da dodici a sette mesi ha creato nuovi ‘occupabili’. In quei frangenti mi ha avvicinato una persona che conoscevo nell’ambito del Movimento 5 Stelle, un attivista di Marano di Napoli, spiegandomi di essersi recato presso i servizi sociali, ma non era iscritto alla piattaforma GEPI. Mi ha raccontato di non poter accedere ai restanti cinque mesi di reddito di cittadinanza, di trovarsi nella posizione di non riuscire a pagare il fitto e di non riuscire a fare la spesa”. E lei cosa ha fatto? “Innanzitutto l’ho rassicurato e gli ho spiegato di trovarci davanti ad una materia nuova e che avrei proceduto con una diffida nei confronti del Comune.

L’Avvocato Mancino candidato alle elezioni europee propone un innovativo progetto per la ristrutturazione dello stadio Maradona e la tutela della proprietà comunale. L’Avvocato Lelio Mancino, candidato alle prossime elezioni europee per il Movimento 5 Stelle, promuove una rivoluzione per restituire dignità alla città di Napoli e portare nuova gloria all’Avvocatura Napoletana. puntomagazine

Nuovo stadio Napoli: la proposta 5 Stelle per farlo “meglio del Bernabeu” - Nuovo stadio Napoli: la proposta 5 Stelle per farlo “meglio del Bernabeu” - Il nuovo stadio del Napoli diventa argomento di campagna elettorale alle europee per l’avvocato lelio mancino, candidato a Strasburgo con il Movimento 5 Stelle. “Basta con l’usurpazione del tempio del ... calcioweb.eu

Raccolta fondi su scala internazionale per ristrutturare il Maradona: la proposta del candidato alle Europee - Raccolta fondi su scala internazionale per ristrutturare il Maradona: la proposta del candidato alle Europee - Questa la proposta dell'avvocato lelio mancino, candidato alle prossime elezioni Europee per il Movimento 5 Stelle, per il futuro del leggendario impianto sportivo di Fuorigrotta. “Mi faccio portavoce ... napolitoday

Napoli, Mancino(M5S): lancia una proposta per la ristrutturazione dello stadio Maradona - Napoli, mancino(M5S): lancia una proposta per la ristrutturazione dello stadio Maradona - L’Avvocato lelio mancino, candidato alle prossime elezioni europee per il Movimento 5 Stelle, promuove una rivoluzione per restituire dignità alla città di Napoli e portare nuova gloria all’Avvocatura ... corriereirpinia