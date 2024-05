LEGA SERIE A Zirkzee eletto miglior Under 23

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) E’ stato il simbolo dell’esplosione del Bologna e della cavalcata Champions, il riferimento offensivo attorno al quale ha ruotato il Bologna. E di lui si è accorto il mondo intero: Joshuaè stato nominatoe calciatore23 del campionato, davanti a Matias Soulè del Frosinone (in prestito dalla Juventus) e Raoul Bellanova del Torino. Le sue cifre racconta di 11 gol in campionato e 5 assist, alle quali ha saputo aggiungere una rete e 2 assist in Coppa Italia, per un totlare di 12 reti e 7 assist in 37 presenze, lui che nella passata stagione aveva totalizzato 2 gol e altrettanti passaggi vincenti in 21 presenze. Lo attende un’estate senza Europeo e al centro del mercato: può decidere il proprio destino qualora le squadre interessate versino entro luglio la clausola da 40 milioni di euro e lo vogliono Juventus, Milan, Napoli, Manchester United, Aston Villa e Newcastle, senza considerare il diritto di recompra del Bayern Monaco.