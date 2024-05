Lega Pro - playoff | stasera le ‘Fab Four’ che disputeranno le semifinali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora poche ore e laPro scoprirà leche strapperanno il pass per le. Nessuna delle quattro sfide in programmaappare dall’esito scontato anche se dopo il match di andata Vicenza, Catania, Benevento e Carrarese hanno un vantaggio da gestire. All’Euganeo servirà un Padova con l’abito migliore per ribaltare il 2-0 dell’andata mentre alla Torres e all’Avellino basterà vincere con qualsiasi punteggio per qualificarsi. Sorprese, poi, potrebbero arrivare dalla gara della Carrarese che ha impattato 1-1 all’andata sul campo della Juventus Next Gen, ma i bianconeri in questihanno conquistato due volte il passaggio del turno lontano dalle mura amiche dove sono molto insidiosi. In caso di parità nella somma dei gol tra andata e ritorno accenderà in semifinale la squadra che ha ottenuto il piazzamento migliore nella regular season (Padova, Torres, Avellino e Carrarese).