Lega - l’europarlamentare uscente | È un partito cucito su misura su Salvini

(Di sabato 25 maggio 2024) Gianna Gancia, eurodeputatadella, in un’intervista a La Stampa oggi dice che è una buona notizia che le strade del Carroccio e di AfD si siano divise: «Per cinque anni abbiamo dovuto subire l’umiliazione di rimanere in un gruppo insieme con gli eredi non rinnegati del nazismo. E non nascondo di essere stata molto male per tutto questo tempo. Finalmente potremo assistere a un cambio di percorso positivo. Spiace solo che laci sia arrivata a seguito della Le Pen». Dice di aver capito subito che i suoi alleati erano pericolosi, ma i dirigenti del Carroccio non hanno avuto percezione della gravità della situazione: «Mi sono opposta fin da subito alla deriva estremista. Alleandoci con loro è calato su di noi un cordone sanitario, serio e forse anche giusto, per bocciare qualsiasi nostra proposta. A quel punto ho dovuto portare avanti le mie battaglie in autonomia e in piena libertà».