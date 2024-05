Lega | A Bruxelles sono inebriati dal furore bellicista Così la Nato ci sta portando verso una guerra nucleare

(Adnkronos) – L'idea di utilizzare il Meccanismo Europeo di Stabilità per finanziare le spese che l'Ue dovrà affrontare per la difesa comune, se dovesse davvero prendere quota, è destinata a scontrarsi con l'opposizione dei Paesi nordici. webmagazine24

Ci stavamo quasi preoccupando. A meno di un mese dalle elezioni europee ancora non si parlava del rischio di un ritorno del fascismo. Possibile? Davvero la sinistra poteva affrontare una campagna elettorale senza evocare il fantasma di Mussolini? No, ovviamente non poteva andare così. liberoquotidiano

Shipping: Il mercato del carbonio dell’UE potrebbe avere una tendenza al ribasso - Shipping: Il mercato del carbonio dell’UE potrebbe avere una tendenza al ribasso - bruxelles. Il mercato del carbonio nasce come strumento di mitigazione per contenere il riscaldamento globale entro gli 1,5 gradi centigradi fissati come soglia massima dall’Accordo di Parigi del 2015 ... ilnautilus

La sindrome dei Balcani. Il gioco di veti per chi entra in Europa - La sindrome dei Balcani. Il gioco di veti per chi entra in Europa - In queste settimane il confronto, più che a bruxelles, si svolge con toni molto accesi alle Nazioni Unite a New York e al Consiglio d'Europa a Strasburgo. All'Assemblea Generale dell'Onu Germania, ... ilgiornale

Entro l'anno stop al gas russo via Kiev anche per l'Italia - Entro l'anno stop al gas russo via Kiev anche per l'Italia - Nessuna intenzione di prolungare l'accordo trilaterale sul transito del gas russo attraverso l'Ucraina: bruxelles conferma che non rinnoverà l'intesa con Mosca - in scadenza a fine anno - che nel 2023 ... ansa