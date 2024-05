L’editoriale O la va o la spacca è un manifesto | è tempo di riforme - non di status quo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 25 maggio 2024) «O la va o la» è ildi un’intera stagione. A rivendicarlo ieri, nel colloquio con Maria Latella al Festival dell’Economia di Trento, è stata Giorgia Meloni: a proposito della riforma costituzionale del premierato e dell’eventuale e probabile referendum confermativo. Ma non solo. La scommessa della premier, a ben vedere, è esistenziale: va oltre il destino della pur importante «madre di tutte le». È legata all’intero impianto del suo governo, alla proposta che ha portato – per la prima volta nella storia repubblicana – la destra politica e lei stessa a guidare in prima persona la Nazione: un chiaro investimento popolare sulla nuova rivoluzione “conservatrice”, sul riformismo nazionale, mosso da un istinto opposto e contrario a quello delloquo e dell’autoconservazione. A chiarirlo, senza mezzi termini, è stata la premier stessa: «Nessuno mi chieda di scaldare la sedia o di stare qui a sopravvivere, non sarei la persona giusta per ricoprire questo incarico».