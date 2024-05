Leclerc vola a Monte Carlo - pole sul circuito di casa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 25 maggio 2024) La Ferrari di Charlesconquista laposition nel Gp di Monaco sulcittadino di. Il pilota monegasco conquista la terzadella carriera asua davanti alla McLaren di Oscar Piastri, e all'altra rossa dis Sainz. Quarto posto per l'altra McLaren di Lando Norris, seguita dalla Mercedes di George Russell. Solo sesta la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen che precede la Mercedes di Lewis Hamilton, la Rb di Tsunoda, poi Albon e Gasly. Clamorosa l'eliminazione nel Q1 per Perez che scatterà terz'ultimo e Alonso 16esimo domani al via. Sin dalle prove libere si era capito che la Ferrari aveva qualcosa in più delle tre gare e il monegascol'ha confermato nel suo Gp dia Monaco. Perè la 24esimain carriera ed eguaglia Niki Lauda e Nelson Piquet al 12° posto di tutti i tempi. Non bene le Red Bull con Max Verstappen che si deve accontentare del sesto posto dopo che per un errore nell'ultimo tentativo valido per laha toccato il muretto in uscita della curva Santa Devota e Sergio perez che partirà addirittura 18esimo.