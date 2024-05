Leclerc in pole position | quando l’ultima Ferrari davanti a tutti? E il precedente del monegasco in casa…

(Di sabato 25 maggio 2024) Lasorride (anche se mantiene i pieni ben saldi al terreno)al termine delle qualifiche del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Monte Carlo, infatti, Charlesha centrato la tanto attesaal termine di qualifiche, come sempre tra Loews e Anthony Nogues, da cuore in gola. Un passo importante verso la vittoria finale sulla pista del Principato dove, com’è ben noto, è quasi impossibile superare. Laè stata centrata da Charlescon il tempo di 1:10.270 con 154 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, quindi terzo Carlos Sainz a 248a Lando Norris quarto a 272- Quinto George Russell a 273a Max Verstappen a 297, quindi settimo Lewis Hamilton a 351, ottavo Yuki Tsunoda a 588,a Alexander Albon e Pierre Gasly. Dopo un filotto di otto partenze al palo consecutive di Max Verstappen (che ha pareggiato il record storico di Ayrton Senna), quindi, sarà una vettura di Maranello a scattare

Una Ferrari e un Charles Leclerc da sogno in qualifica a Montecarlo: nel Gp di casa, il monegasco strappa infatti una clamorosa pole-position, per lui la terza sulle strade del Principato dopo quelle del 2021 e 2022. Al fianco di Leclerc, in seconda piazza, ecco Oscar Piastri, alla guida di una McLaren sempre più temibile. liberoquotidiano

Dopo otto pole position consecutive (sette da inizio stagione), si interrompe quest’oggi a Montecarlo la striscia record in qualifica di Max Verstappen, che non è andato oltre un deludente sesto posto in Q3 e dovrà quindi scattare dalla terza fila in griglia nel Gran Premio di Montecarlo 2024, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. oasport

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Monaco, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito cittadino del Principato. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 26 maggio. oasport

Vasseur: "Leclerc sta volando, ma la vittoria non è scontata" - Vasseur: "leclerc sta volando, ma la vittoria non è scontata" - Dopo la pole position numero 250 nella storia della ferrari (più di tutti), la casa di Maranello andrà alla caccia della vittoria numero 245. Per ora il team sta facendo tutto bene, a cominciare da ... autosprint.corrieredellosport

Leclerc in pole al Gp Monaco, ecco dove ha costruito il giro capolavoro (settore per settore). L'errore di Verstappen che ha favorito Sainz - leclerc in pole al Gp Monaco, ecco dove ha costruito il giro capolavoro (settore per settore). L'errore di Verstappen che ha favorito Sainz - leclerc si è migliorato in ognuno dei tre settori: da 18"438 a 18"386, da 33"185 a 33"170, da 18"795 a 18"710, passando da 1'10"418 al finale 1'10"270. Per Charles è la 24esima pole in carriera, ... ilmessaggero

La Ferrari di Leclerc in pole position al Gp di Monaco a Monte Carlo - La ferrari di leclerc in pole position al Gp di Monaco a Monte Carlo - Charles leclerc ha conquistato la pole position del gp di Monaco, ottava prova del mondiale di formula 1. La ferrari del monegasco ha chiuso le qualifiche davanti alla McLaren di Oscar Piastri e ... ansa