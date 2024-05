Lecce - si discute delle Storie e Memorie di Puglia

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 25 maggio 2024) ..– Si è svolto presso il Grand Hotel Tiziano diil secondo Convegno Pugliese di Studi Araldici e Nobiliari organizzato dalla delegazione salentina dell’Accademia .. L’evento che ha avuto come titolo “di” si è aperto con i saluti, tramite il moderatore, Cav. Valentino Latorre, Delegato per il Salento, dell’Accademia di Studi Araldici, Nobiliari e Cavallereschi di Taranto .. ha portato i saluti dell’arcivescovo metropolita diMonsignor Seccia e di Sua Maestà Togbe Osei III di Godenu, rappresentato in Italia dal Marchese di San Severo, Dott. Fabio Pierri Pepe .. Interessantissime relazioni hanno incuriosito ed affascinato i presenti. Il conte Enzo Modulo Morosini , curatore del Libro d’orofamiglie Nobili e Notabili, con lee lepugliesi hanno tracciato il profilo di famiglie e personaggi illustri. Ma tutti gli interventi hanno evidenziato anche l’importanza di proteggere il passato, fatto di documenti, di racconti e di tradizioni poiché senza storia non c’è identità e senza identità non c’è futuro.