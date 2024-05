Le strategie della Recanatese Filippi può essere il primo tassello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Giacomoha toccato con mano la possibilità di raggiungere l’agognato obiettivo e, per lui, sarebbe stata una mezza impresa. L’allenatore di Partinico, semi-sconosciuto alle nostre latitudini, ha preso la squadra nel periodo più buio, a metà febbraio, appena reduce da una delle sanguinose sconfitte casalinghe che stava accumulando, una dietro l’altra. L’elettroencefalogramma, in quel periodo, era quasi piatto e si aveva la pessima sensazione che qualcuno si stava rassegnando all’inevitabile. Un atteggiamento sconcertante di una squadra che, dopo un inizio stentato, aveva infilato exploits a ripetizione. L’esordio del tecnico siciliano ad Arezzo è stato, in realtà, sulla falsariga delle ultime prestazioni, poi, pian piano, con pazienza, lavoro e tanto buon senso ha tentato di rimettere in linea di galleggiamento una navicella che imbarcava acqua da tutte le parti. Ha rimesso insieme i cocci, si è guadagnato la stima di uno spogliatoio che, negli ultimi anni, è stato il valore aggiuntoe si è iniziato a risalire la china.