Le sfide del nuovo questore di Milano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 25 maggio 2024) Benvenuto a Gotham City dove i problemi legati alla sicurezza si moltiplicano, le università sono in subbuglio e la devianza minorile è in preoccupante aumento. E’ stato questo l’ironico ma sincero... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.