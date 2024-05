Le reazioni alle parole del segretario Nato | “Ci porta verso una Terza guerra mondiale”

(Di sabato 25 maggio 2024) Ledelgenerale della, che ha parlato dello stop al divieto per Kiev di colpire obiettivi in Russia con le armi degliati, hanno innescato diverse. "Cilamondiale", dice il M5s. "Mette il mondo in bilico sul baratro dellaatomica", commentano da Avs. .

“Alla segreteria di Stato non sanno a che Santo votarsi” è l’unico imbarazzatissimo commento che trapela dal Vaticano sulla clamorosa affermazione di papa Francesco che in un’intervista alla televisione svizzera, a proposito dell’Ucraina, ha affermato testualmente: “Quando vedi che sei sconfitto, che le cose non vanno, occorre avere il coraggio di negoziare”. formiche

