Le pagelle Cinciarini chiude bene - Zampini non molla mai

(Di sabato 25 maggio 2024)7. Il passato è ricco di gloria, il futuro è inevitabilmente corto a poche settimane dal 41° compleanno. Dopo 2 partite storte, d’orgoglio, il capitano dimostra che il presente è ancora suo: 23 punti, 17 di valutazione, 3/7 da tre (ma solo per 2 errori quando non conta più). Valentini 4,5. Un mah lungo quanto una stagione. Nell’ora sportivamente estrema, appena 5 tiri, uno solo a bersaglio, nessun assist.6,5. Uno degli ultimi are. Si può sorvolare sui punti (18), guardiamo le statistiche che indicano la voglia di resistere: 7 rimbalzi, 6 falli subiti. Mezzo punto in meno, purtroppo, per l’asfittico 3/7 ai liberi. Forse per stanchezza. Tassone 4. Gli si chiedeva grinta difensiva e canestri sugli scarichi, come in tutta la stagione: ieri nessun tiro dal campo, nessun recupero. Bocciatissimo. Johnson 5. Frugando nelle statistiche si trova una ‘doppia doppia’ da 10 punti e 11 rimbalzi, con buona attenzione al proprio ferro.