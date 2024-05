Le interviste Dionisi | Chiedo scusa ai tifosi Capuano | Persi tanti punti all’inizio

(Di sabato 25 maggio 2024) TERNI – Ieri mattina squadra e staff tecnico si sono incontrati al "Liberati", poi c’è stato il rompete le righe. Marcosi è presentato in sala stampa insieme a Stefano Capozucca. Il capitano, che è da tempo fuori per infortunio, ma è sempre rimasto accanto ai compagni, ha detto: "Abbiamo sempre creduto nella salvezza, anche seci davano per spacciati. Abbiamo fatto 43come lo scorso anno quando ci siamo salvati. E il Bari aveva sfiorato la Serie A con quasi la stessa squadra. Abbiamo perso. Alcuni titolari poi sono andati via, i giovani erano bravi, ma non avevano fatto la preparazione e hanno pagato l’esordio in Serie B. Poi la squadra ha acquisito un volto definitivo e la Ternana è quella degli ultimi 7-8 mesi che ha fatto una grande rincorsa". Ho ancora un anno di contratto. Se c’è un progetto e se la società vorrà io sono disponibile a restare.

A Sigfrido Ranucci il Premio Placito Capuano - A Sigfrido Ranucci il Premio Placito capuano - Dopo Marco Zurzolo, Sabrina Efionayi e Lorenzo Tosa, sabato 25 maggio alle 18.30 al Museo Campano, a chiudere il "primo tempo" del Capua il Luogo della Lingua festival 2024 sarà il giornalista ... casertanews

Ternana, Capuano: "Retrocedere così fa male, disponibile a restare in C" - Ternana, capuano: "Retrocedere così fa male, disponibile a restare in C" - Il capitano della Ternana Marco capuano ha parlato oggi nella conferenza stampa congiunta col direttore sportivo Stefano Capozucca per commentare la retrocessione in C, dopo il playout ... tuttoc

Report, Sigfrido Ranucci a Capua per ricevere il “Premio Placito Capuano 2024” - Report, Sigfrido Ranucci a Capua per ricevere il “Premio Placito capuano 2024” - Dopo Marco Zurzolo, Sabrina Efionayi e Lorenzo Tosa, sabato 25 maggio, alle 18.30, al Museo Campano, a chiudere il "primo tempo" del Capua il Luogo della ... pupia.tv