Le iniziative della Polizia di Stato di Caserta per la Giornata internazionale per i minori scomparsi

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 25 maggio 2024). In occasioneper i” che si celebra oggi, 25 maggio, ladidiha organizzatodi divulgazione, al fine di aiutare i giovani a riconoscere le situazioni di disagio e prevenire i rischi connessi agli episodi di scomparsa. Per l’occasione, il Questore di, Andrea Grassi, ha consegnato al Dirigente dell’Ufficio scolastico dell’ambito territorialeProvincia di, dottoressa Monica Matano, i pieghevoli informativi e i segnalibri sul tema, realizzati dal Servizio Centrale Anticrimine del dipartimento di pubblica sicurezza, per la successiva distribuzione agli istituti scolastici del territorio. Ulteriorisono state avviate con l’Associazione “Penelope Campania”, associazione attiva nel settore con servizi di supporto alle persone che denunciano, per la realizzazione di incontri formativi, e con la “Comunità di Sant’Egidio”, membroConsulta presso il Commissario Straordinario di Governo per le persone scomparse.