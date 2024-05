Le giovani vittime di mafia Un murale per non dimenticare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) La deposizione della corona di alloro al monumento dedicato agli agenti della scorta del giudice Giovanni Falcone, in Largo Quarto Savona Quindici, e l’inaugurazione di unper ricordare ledelle mafie. Sono stati questi due momenti a celebrare la Giornata nazionale della Legalità che ricorda l’anniversario della Strage di Capaci, l’attentato mafioso di Cosa nostra avvenuto il 23 maggio 1992 in cui furono uccisi il magistrato Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Venerdì le istituzioni, le associazioni e i cittadini, si sono ritrovati per un minuto di silenzio al monumento per gli agenti della scorta. Poi, le celebrazioni si sono spostate in via Elsa Morante, quartiere Burgo, per lo svelamento delrealizzato dal writer Marco Zanghi (in arte Prosa Bang) che rappresenta un bambino, a simboleggiare ledelle mafie, e riporta la frase di don Pino Puglisi: "Se ognuno fa qualcosa, si può fare molto".