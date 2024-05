Le associazioni dei consumatori contro il DVB-T2 Ma senza capirci nulla | sbagliati contesto e richieste

(Di sabato 25 maggio 2024) Arrivano gli appelli accorati di Assoutenti e Codaconsl'accensione del MUX DVB-T2 di Rai, che peraltro è un obbligo del contratto di servizio: si chiede la riaccensione del bonus TV. Ma si perde la questione chiave: quali canali andranno veramente a nero per i non possessori di TV aggiornati?... .

Digitale terrestre, arriva il DVB-T2: ecco la prima data ed i canali tv coinvolti - Digitale terrestre, arriva il dvb-t2: ecco la prima data ed i canali tv coinvolti - Arriva, finalmente, il dvb-t2 su digitale terrestre. Ufficiale la prima data, che è anche molto vicina. Ecco i canali coinvolti. tech.everyeye

Tv, la Rai inizia i test per il Dvb-T2: entro fine anno milioni di apparecchi da cambiare - Tv, la Rai inizia i test per il dvb-t2: entro fine anno milioni di apparecchi da cambiare - Da martedì 28 maggio iniziano i test della Rai per le trasmissioni in digitale terreste con il protocollo dvb-t2, come previsto dal contratto di servizio. ilnotiziario

Arriva un nuovo digitale terrestre, milioni di tv a rischio in Italia - Arriva un nuovo digitale terrestre, milioni di tv a rischio in Italia - Cosa cambia con l'introduzione del dvb-t2 del digitale terrestre tv in Italia Scopri tutto sulla migliore qualità di trasmissione. ilfattovesuviano