Le altre partite Avanza la Fortitudo Udine-Cantù a gara4

(Di sabato 25 maggio 2024) Tre finaliste sono note, manca la quarta. Nel tabellone Argento sarà Trapani-Bologna: ieri i biancoblù hanno espugnato Rieti 58-60 grazie al canestro ravvicinato di Freeman a 7” dalla fine. Il lungo Usa è stato top scorer dei suoi con 16 punti in una partita dai punteggi bassi e sempre in equilibrio. Nel tabellone Oro si è riscattata invece: al PalaCarneraè caduta 76-60. I trascinatori sono stati Monaldi (19 punti) e Alibegovic (16). I friulani sono stati quasi sempre avanti toccando anche il +17: domani secondo match point per i brianzoli (diretta tv su RaiSport al canale 58 del digitale terrestre). L’eventuale gara 5 sarebbe prevista mercoledì 29 maggio: in caso di passaggio del turno,si giocherebbe la promozione in un derby con Trieste. Domani si tornerà in campo anche per la fase salvezza: potrebbe arrivare la matematica permanenza in A2 per Cento e, con alcune combinazioni di risultati, la retrocessione di Agrigento e Luiss Roma.

Premier League, non mancano gli spunti di interesse nel turno che manda in archivio l’edizione 2023-24 del massimo campionato inglese: pronostici. Le luci dei riflettori saranno puntate quasi esclusivamente sull’Emirates Stadium e sull’Etihad Stadium, dove va in scena l’ultimo duello – a distanza – tra le due pretendenti al titolo, Arsenal e Manchester City, impegnate rispettivamente contro Everton e West Ham, due squadre senza più obiettivi. ilveggente

Ha avuto il tiro del sorpasso, Verona, in gara1 di semifinale del tabellone Argento, l’unica disputata ieri. Da quel momento, però, la Tezenis non ha più segnato e si è così dovuta arrendere alla favoritissima Trapani (78-71). sport.quotidiano

Un lungo weekend per l'ultima di serie A. Ufficiale la programmazione della 38esima giornata, che inizierà giovedì 23 maggio 2024 con Cagliari-Fiorentina, visto che i sardi sono ormai salvi, mentre i viola avranno più tempo per preparare la finale di Conference League del 29 maggio 2024. firenzepost

Le partite e i risultati della 38ª giornata di Serie A - Le partite e i risultati della 38ª giornata di Serie A - Domenica sera ci saranno, in contemporanea, due partite determinanti per le squadre che vogliono evitare di retrocedere in Serie B: Empoli-Roma e Frosinone-Udinese ... ilpost

Eurolega, Final Four: calendario e orari delle partite - Eurolega, Final Four: calendario e orari delle partite - Il Panathinaikos è la prima finalista dell'Eurolega: battuto in semifinale il Fenerbahce con un netto 73-57. Alle 21 la seconda semifinale tra Real Madrid e Olympiacos. Domenica 26 maggio la ... sport.sky

Il calciatore Lucas Paquetá è accusato di essersi fatto ammonire apposta in 4 partite per influenzare il mercato delle scommesse - Il calciatore Lucas Paquetá è accusato di essersi fatto ammonire apposta in 4 partite per influenzare il mercato delle scommesse - Giovedì la Football Association (FA), l’ente che organizza i campionati di calcio in Inghilterra, ha accusato il centrocampista brasiliano Lucas Paquetá, che gioca nella squadra londinese del West Ham ... ilpost