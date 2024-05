Le alternative al caffè che cercavi - consigliate dal nutrizionista

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 25 maggio 2024) Cercarealpuò essere un'ottima idea, in un mondo che lo vede versare a fiumi, ogni giorno nel mondo, in 3,1 miliardi di tazzine, con l'Italia al settimo posto per consumo: oltre sette persone su dieci lo bevono infatti quotidianamente, preferibilmente a casa. I dati arrivano da una recente ricerca del Consorzio promozione, che ha indagato anche le tecniche preferite per prepararlo (nell'ordine, cialde, moka, macchina da espresso automatica) e soprattutto le ragioni della nostra passione. Ebbene, per gli italiani ilè una ricarica di forza mentale e di energia fisica (42,2%), oltre che un rito personale (35,6%) e un catalizzatore di buonumore e socialità (33,7%). L'importante, ovviamente, è non esagerare: «Chi supera i 300-400 mg di caffeina, pari a tre o quattro tazzine al giorno - al netto di altre sostanze che ne sono ricche come la cioccolata e il tè - può soffrire d'ansia, tachicardia e insonnia», spiega Anna Laurenti,a Pavia.