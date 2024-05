L’obiettivo numero uno del prossimo calciomercato del Milan sarà un attaccante di livello: Furlani pensa a Dovbyk del Girona Sostituire uno come Olivier Giroud è tutto tranne che facile. Il Milan dovrà compiere una vera e propria impresa per riuscirci e per questo la dirigenza sta sondando ormai da mesi diversi profili. dailymilan

Le 5 cose che non sai di Artem Dovbyk, il "pichichi" de La Liga che piace al Napoli - Le 5 cose che non sai di artem dovbyk, il "pichichi" de La Liga che piace al Napoli - 24 reti in campionato: siamo molto lontani dai numeri alieni dei tempi di Messi e Ronaldo, ma il traguardo raggiunto da artem dovbyk, attaccante ucraino di 27 anni del Girona, è di tutto rispetto. E ... calciomercato

Le ambizioni di Guardiola, i rimpianti di Haaland: cosa ci ha detto un anno di Premier League - Le ambizioni di Guardiola, i rimpianti di Haaland: cosa ci ha detto un anno di Premier League - Se all’ultima giornata non si farà scavalcare da artem dovbyk, l’ucraino del Girona che insegue con due gol in meno, la Norvegia avrà vinto il titolo dei marcatori in Premier e in Liga. Haaland e ... repubblica

Girona-Granada 7-0, Dovbyk e Tsygankov a valanga: Michel si prende il terzo posto - Girona-Granada 7-0, dovbyk e Tsygankov a valanga: Michel si prende il terzo posto - È finita con un clamoroso 7-0 la partita tra Girona e Granada, valida per la 38ª giornata de LaLiga. Una partita a senso unico e che ha visto gli uomini di ... footballnews24