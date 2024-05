Le 4 migliori gelaterie di Catania e dintorni scelte dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 25 maggio 2024) Nelledi, immancabili le brioche col tuppo da accompagnare alle granite o da farcire con il gelato. Qui iindirizzi in città più una gelateria che vale il viaggio a Randazzo, d'altra parte è una delled'Italia secondo la guida2024. Ledie provincia DUCI - La Monofficina Duci, ovvero dolce in dialetto siciliano è il nome scelto per questo piccolo locale che propone monoporzioni, torte moderne e dolci da colazione e da forno anche per i ristoratori. In quota "fredda" da Duci le stagioni sono ben divise. Dalla tarda primavera fino a inizio autunno sono le granite a riempire i pozzetti con classici come mandorla e pistacchio e gusti alla frutta, preparati rigorosamente con frutta fresca. È possibile anche fare mini degustazioni con i "tuppi" delle briosce farciti ad arte. A fare le spese del predominio della granita è il gelato che in questo periodo riduce la sua presenza a pochi gusti, tutte a base creme.