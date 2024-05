LBA - semifinale Olimpia Milano - Germani Brescia | il programma e dove vedere le partite in diretta tv e streaming

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Brescia, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. Come da pronostico, sarà derby lombardo in questa nuova fase, con gli uomini di coach Magro che si presentano alle semifinali come unica squadra in grado di superare i quarti in tre partite: Della Valle e compagni, infatti, non hanno lasciato scampo a Pistoia giocando tre gare di altissima intensità e qualità, compresa quella in trasferta al PalaCarrara.

