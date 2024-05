Lazio - Lotito | Sarri voleva Berardi e Zielinsk - ma i giocatori presi gli piacevano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Sulle colonne del Corriere della Sera, il patron dellaClaudioha risposto a Maurizio, che nell’intervista rilasciata a Sportitalia aveva polemizzato sulla campagna acquisti: “aveva chiesto, che però è rimasto a Sassuolo e probabilmente non ci avrebbe potuto dare una mano, ei, ma anche lui non ha lasciato Napoli. Quindi abbiamo preso Rovella, che apiaceva, Isaksen che ci aveva segnato contro e che lui ha voluto in maniera forte. Era felice anche di Kamada, ma non lo faceva giocare“.ha poi analizzato cosa non ha funzionato in stagione: “Non so se sia una questione di carattere, a volte nello spogliatoio è anche una questione di alchimie. Isi allenano in uno dei centri sportivi migliori del mondo e ricevono lo stipendio in anticipo, eppure in classifica hanno meno punti di quanto ne dovrebbero avere. Il problema è generale, ma comunque a noi non manca l’ambizione di rinforzare la squadra“.