Lavoro sempre meno stabile | prevalgono i contratti precari

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 25 maggio 2024) Come al solito, c’è poco da festeggiare. I dati sul mercato delin Italia continuano sì a essere tendenzialmente positivi, ma nascondono da una parte un rallentamento rispetto al passato e dall’altra una percentuale elevatissima di nuovi. Ma andiamo con ordine. Dall’Osservatorio Inps sulato emerge che nei primi due mesi del 2024 sono stati attivati dai datori diprivati 1.243.368, a fronte di 974.399 cessazioni. Il saldo positivo è quindi di 268.969 posti, di cui solo più ola metà (139.967) a tempo indeterminato. Dati comunque positivi in assoluto, anche se inferiori rispetto a quelli registrati nei primi due mesi dello scorso anno, quando il saldo tra attivazioni e cessazioni era positivo per 299.932totali, di cui quasi 174mila stabili. Anche il saldo annualizzato (quindi le cifre degli ultimi 12 mesi) è positivo, ma in calo: a febbraio è pari a 488mila posti, ma negli ultimi cinque mesi erastato superiore ai 500mila.