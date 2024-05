Lavori al Teatro Borgatti Nuova azienda entro l’anno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Nell’anniversario delle scosse del 2012, che tra le due date cruciali del 20 e 29 maggio, il sindaco ha dato altri aggiornamenti sulla situazione del, per quanto riguarda la vicenda legata al recupero dello storico immobile. Il cantiere era infatti partito, ma diverse controversie avevano portato l’a rivolgersi al tribunale per un accertamento tecnico preventivo e l’amministrazione comunale a deliberare di recedere dal contratto. Se questa situazione andrà avanti nelle aule di tribunale, dall’altra il comune sta portando avanti gli atti per arrivare a ridare vita al. "Come promesso – dice il sindaco Edoardo Accorsi – stiamo procedendo con il percorso che ci porterà, nel minor tempo possibile, allaaggiudicazione deidi ristrutturazione del. Obiettivola fine del 2024". Il sindaco Accorsi, a distanza di alcune settimane dalle ultime notizie sulla ristrutturazione del, prende di nuovo la parola per dare alcuni aggiornamenti.