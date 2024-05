Lautaro Martinez irrita l’Inter Si complica il rinnovo – TS

(Di sabato 25 maggio 2024)e l’entourage disi siederanno presto a un tavolo per riaggiornarsi sulla questione. Sono tanti i punti da definire, scrive Tuttosport. LAVORO – Da mesi ormai, in casa Inter, tiene banco ildi contratto di. L’attaccante delha da tempo giurato amore ai nerazzurri: al momento però – scrive Tuttosport – manca ancora qualcosa per chiudere l’accordo. Alejandro Camaño, agente dell’argentino, nella giornata di giovedì ha rilasciato delle dichiarazioni non sono piaciute alla dirigenza del. L’ad Beppe Marotta, spesso, si è esposto e ha annunciato l’imminente fumata bianca, così comeche ha ripetuto a più riprese la volontà di voler prolungare. Contratto che scadrà nel giugno del 2026.ha spiegato come manchino pochi dettagli alla firma. RICHIESTA – Ad oggi però, scrive il quotidiano, questi dettagli sono alquanto pesanti, con l’entourage dell’argentino che chiede un adeguamento al di sopra delle possibilità.

Si complica il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter perché il suo agente ha richieste elevate per la firma Si complica il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter perché il suo agente ha richieste elevate per la firma. calcionews24

Alejandro Camano, procuratore di Lautaro Martinez, è intervenuto ai microfoni di Tv Play, toccando vari temi tra cui il futuro dell’attaccante dell’Inter: “Abbiamo massimo rispetto per la società. Non ho parlato con altri club e non lo farò. sportface

Inter, rinnovo Lautaro in salita: dirigenza irritata dalle richieste dell’agente - Inter, rinnovo lautaro in salita: dirigenza irritata dalle richieste dell’agente - Sembrava tutto fatto per il rinnovo del capitano nerazzurro con l’ Inter invece nelle ultime ore qualcosa è cambiato. Infatti alla dirigenza, già in difficoltà con il cambio di proprietà, non sono ... footballnews24

Rinnovo Lautaro, Inter irritata dalle parole dell’agente: la strada si complica - rinnovo lautaro, Inter irritata dalle parole dell’agente: la strada si complica - Si complica il rinnovo di lautaro Martinez, l’agente dell’attaccante ha fatto irritare la società: la strada è ancora lunga Si complica il rinnovo di lautaro Martinez, l’agente dell’attaccante ... calcionews24

Lautaro Martinez: rinnovo in vista con l'Inter - lautaro Martinez: rinnovo in vista con l'Inter - lautaro Martinez, eletto miglior giocatore assoluto della Serie A 2023/2024, è al centro delle discussioni per il rinnovo del suo contratto con l'Inter. Da tempo si parla dell'imminente prolungamento ... informazione