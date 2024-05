Lautaro Martinez e quell’agente che ‘crea’ fastidi | l’Inter vuole un segnale ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 25 maggio 2024) Il rinnovo dirimane uno dei temi più caldi e roventi in casa Inter. Il suo agente Camaño continua a parlare a destra e a sinistra e questo al club non piace. Si aspetta unproprio dal capitano.? In attesa dell’incontro di prossima settimana, l’agente dicontinua a parlare del suo assistito lanciando ancora frecciatine mal celate verso. Se a Telelombardia, aveva tirato in ballo Haaland e Mbappe, ieri ha fatto anche riferimento a Vlahovic, che dalla prossima stagione guadagnerà 12 milioni di euro. Insomma è un continuo battere cassa e tirare per la giacchetta che alnon piace. Il club adessoundallo stesso capitano e numero 10. La linea è chiara ed è così ormai da parecchi mesi, ovvero dall’incontro avvenuto a marzo a Madrid prima del ritorno degli ottavi di finale di Champions League:non può mai arrivare a 12 milioni di euro e probabilmente nemmeno a 10 tondi.