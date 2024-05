Latina | vandalizzata la passerella per disabili sul lungomare appena installata

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – Lapergiovedì suldiè statanel giro di 24 ore. “Un gesto ignobile – commenta il sindaco Matilde Celentano – che non trova giustificazione alcuna, soprattutto perché il danno è arrecato a chi non può raggiungere la spiaggia in maniera autonoma e alle persone contà. Quanto accaduto ci restituisce una profonda amarezza per la totale mancanza di rispetto verso il bene pubblico, che questa amministrazione intende fermamente condannare”. “L’episodio avvenuto nella spiaggia adiacente allo stabilimento della polizia di Stato – dichiara Gianluca Di Cocco – è stato prontamente segnalato alla polizia locale, che si è già recata sul posto per un sopralluogo. Lunedì l’amministrazione contatterà la ditta incaricata e si avvierà l’iter per provvedere alla sostituzione, che avverrà, ci auguriamo, nel più breve tempo possibile.

