Latina Fermato con un carico di droga di 17 chili nel furgone - sei anni di carcere

Latina, 18 mag. (Adnkronos) – Hanno tutti tra i 14 e i 16 anni i vandali identificati grazie alle nuove telecamere istallate a Fondi per contrastare i ripetuti episodi di vandalismo. Ora i genitori dovranno risarcire l?Ente che, tra raid all?interno del parcheggio interrato, effrazioni e incursioni con bombolette spray all?anfiteatro, ha dovuto sostenere spese per diverse migliaia di euro. calcioweb.eu

Latina saluta Adolfo Antonelli, stimato architetto che ha marcato profondamente il panorama urbanistico della città, deceduto ieri all’età di 85 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto non solo tra i suoi cari ma in tutta la comunità, per il significativo contributo dato allo sviluppo architettonico e culturale del capoluogo pontino.

